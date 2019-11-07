Специалист прокомментировал возможный выход США из Договора по открытому небу

Политолог обратил внимание на то, что возможный выход может быть опасным для европейских стран. По его словам, Россия готова диалогу по вопросу мировой безопасности с западными странами.

«Конечно же, мы стоим на позициях обеспечения стабильности и безопасности, особенно в Европе. Мы открыты для взаимодействия по любым вопросам с США и европейскими государствами. Наша позиция артикулирована не только на международных площадках, но и официальными представителями», — подчеркнул Андрей Кошкин.