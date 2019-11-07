Специалист прокомментировал возможный выход США из Договора по открытому небу
Эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г. В. Плеханова Андрей Кошкин рассказал, как возможный выход США из Договора по открытому небу повлияет на другие страны, сообщил сайт RT.
Политолог обратил внимание на то, что возможный выход может быть опасным для европейских стран. По его словам, Россия готова диалогу по вопросу мировой безопасности с западными странами.
«Конечно же, мы стоим на позициях обеспечения стабильности и безопасности, особенно в Европе. Мы открыты для взаимодействия по любым вопросам с США и европейскими государствами. Наша позиция артикулирована не только на международных площадках, но и официальными представителями», — подчеркнул Андрей Кошкин.