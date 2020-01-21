Специалист прокомментировал смену руководства в ИГ*

По мнению эксперта, в ИГ* ничего не изменится из-за смены руководства.

«Это больше имиджевая вещь. ИГ* надо показать: мол, они продолжают сохранять какой-то авторитет, у них своя структура, чтобы игиловцы*, которые действуют по всему земному шару, знали, что у них есть руководство. … Но, думаю, что от смены руководства ИГ* ничего не поменяется. В целом, ИГ* проиграло все, что можно. Основную ставку они делали на Сирию и Ирак, но там они были выдавлены из основных городов, прежде всего это Мосул, Ракка и Пальмира», — пояснил Гасанов.

Он обратил внимание на то, что ИГ* потеряли «так называемую государственность». «Сейчас они перешли на тактику одиночных вылазок, терактов. То есть монолитной структуры у них нет», — уточнил политолог.

*ИГ / «Исламское государство» — запрещенная в России террористическая организация.