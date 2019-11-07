Специалист оценил роль России в переговорах между Косово и Сербией

По мнению специалиста, Россия — единственная страна, способная разумно решить косовскую проблему.

Восемь лет назад начались переговоры по нормализации отношений Белграда с албанцами из Косово. На данный момент они приостановлены. Никакого осязаемого результата достичь не удалось.

«Переговоры между Сербией и самопровозглашенным Косово при посредничестве Брюсселя потерпели неудачу, поскольку Запад пытался навязать решение в нарушение международного законодательства… Политика Косова сейчас явно зависит от влияния США. С точки зрения международного права и моральных понятий, которые игнорируются евроатлантической архитектурой, Россия может выступать в качестве посредника в переговорах между Косово и Сербией с целью стабилизации ситуации на Балканах», — заметил Иоаннис Фритзалас.

Эксперт добавил, что проблему необходимо решить в ближайшее время. По его словам, Косово является базой криминальных сетей всего мира.

«Для правительства России борьба с терроризмом является в данный момент стратегическим приоритетом. Известно, что Косово является базой и перевалочным пунктом для международных террористических организаций, сетей незаконного оборота наркотиков, человеческих органов и так далее. Стратегическим приоритетом должна быть ликвидация этих сетей… Россия, пожалуй, является единственной державой, которая способна выступить с разумными инициативами для решения этой проблемы, а также других вопросов, которые касаются безопасности на Балканах», — пояснил эксперт.