  • Специалист оценил роль России в переговорах между Косово и Сербией

    07 ноября 2019, 17:28

    Ольга Ситникова

    Эксперт в сфере геополитики Иоаннис Фритзалас заявил, что посредничество России поможет стабилизировать ситуацию между Косово и Сербией, сообщило радио Sputnik.

    По мнению специалиста, Россия — единственная страна, способная разумно решить косовскую проблему.

    Восемь лет назад начались переговоры по нормализации отношений Белграда с албанцами из Косово. На данный момент они приостановлены. Никакого осязаемого результата достичь не удалось.

    «Переговоры между Сербией и самопровозглашенным Косово при посредничестве Брюсселя потерпели неудачу, поскольку Запад пытался навязать решение в нарушение международного законодательства… Политика Косова сейчас явно зависит от влияния США. С точки зрения международного права и моральных понятий, которые игнорируются евроатлантической архитектурой, Россия может выступать в качестве посредника в переговорах между Косово и Сербией с целью стабилизации ситуации на Балканах», — заметил Иоаннис Фритзалас.

    Эксперт добавил, что проблему необходимо решить в ближайшее время. По его словам, Косово является базой криминальных сетей всего мира.

    «Для правительства России борьба с терроризмом является в данный момент стратегическим приоритетом. Известно, что Косово является базой и перевалочным пунктом для международных террористических организаций, сетей незаконного оборота наркотиков, человеческих органов и так далее. Стратегическим приоритетом должна быть ликвидация этих сетей… Россия, пожалуй, является единственной державой, которая способна выступить с разумными инициативами для решения этой проблемы, а также других вопросов, которые касаются безопасности на Балканах», — пояснил эксперт.