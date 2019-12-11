Специалист прокомментировал результаты встречи Лаврова с Трампом и Помпео

По словам Шаповалова, «между Россией и США существует очень серьезное поле необходимых переговоров, которые касаются судьбы и развития не только США и России, но и всего мира».

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«В настоящий момент существует огромный дефицит контактов между Россией и США. Фактически они сведены к минимуму, и поэтому диалог между министром иностранных дел России с одной стороны и президентом США и госсекретарем США с другой стороны имеет очень серьезную важность и ценность», — уточнил специалист.

Он отметил, что из-за такого диалога возникает «осторожный оптимизм».

«Несмотря на тяжелейший внутриполитический кризис (в США. — RT), диалог возможен, и есть надежда на то, что по некоторым пунктам Россия и США не просто обменяются своими мнениями и позициями, но и все-таки попробуют сблизить эти позиции», — резюмировал Шаповалов.

Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с официальным визитом в США. Там он провел переговоры с американским президентом Дональдом Трампом и с главой Госдепартамента Майком Помпео.