Специалист прокомментировал провокацию НАТО в вотчине Северного флота

Ранее рассказали о том, что в акватории Баренцева моря появились три натовских эсминца США, а также британский фрегат.

По словам специалиста, такой маневр — освоение морского театра и его особенностей на случай начала боевых действий.

«Все эти три корабля вооружены „Томагавками“. Поэтому они вполне такая серьезная группировка, которая может создать серьезные проблемы с началом военных действий», — пояснил эксперт.

Он отметил, что данная деятельность разрешена международными соглашениями. Эта деятельность — «проверка нервов наших начальников», считает Блытов.