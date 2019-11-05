Специалист прокомментировал новые американские базы в Сирии

Беленькая заявила, что базы США и раньше были в этом районе. Однако теперь они будут модернизированы. По ее словам, российские военные не будут сталкиваться с американскими, поэтому Россия может лишь высказать возмущение.

США построят две новые базы на нефтяных месторождениях в Сирии Подробнее

«Другое дело, что американские базы осложняют диалог курдов и Дамаска, и это, в общем, серьезный удар по российским попыткам политического урегулирования в Сирии. Когда Россия надеялась, что США уйдут полностью из Сирии, курды начали диалог с Дамаском, опасаясь турецкого продвижения в их сторону, активизировали диалог, что давно им предлагала Москва. Но, если США остаются, если курды будут чувствовать себя под американской защитой, то диалог между курдами и Дамаском будет идти гораздо медленнее», — добавила арабист.

Ранее стало известно, что американские военные строят две новые базы в провинции Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии. Там много нефтяных месторождений. Строительство происходит на фоне сокращения американского присутствия на севере Сирии, где турки с 9 октября проводят операцию «Источник мира».