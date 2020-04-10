Специалист прокомментировал итоги встречи ОПЕК+

Без консенсуса сделка не может состояться. Мексике необходимо согласиться на сокращение добычи нефти суммарно до 10 миллионов баррелей в сутки, считает специалист. Так как все основные игроки согласились с таким условием.

По словам Юшкова, США существенно увеличили добычу на своих сланцевых проектах именно из-за того, что соглашение ОПЕК+ делало возможными цены на нефть под 50-60 долларов за баррель. И сейчас Россия ставит условие, что американцы должны внести свою лепту в процесс сокращения объемов добычи.

Участники ОПЕК+ настаивают на том, чтобы Соединенные Штаты назвали конкретные объемы и гарантировали выполнение этих квот.

Эксперт заявил, что даже если сейчас все смогут договориться, цена на нефть еще какое-то время не будет расти. Ориентировочно восстановление стоит ожидать в июне–июле, полагает Юшков.