Специалист прокомментировал арест российского судна в Сингапуре

«Севастополь» под санкциями. Подробности ареста российского судна в Сингапуре Подробнее

По мнению Ковалева, правительство Сингапура хочет получить дополнительную прибыль от санкций. Он подчеркнул, что арест судна России — «это очередное доказательство».

«Американцы не скрывают, что они будут наказывать те фирмы, которые нарушают санкционный режим, поэтому компании отказываются ремонтировать судно, боясь наказания за то, что ведут дела с теми, кто находится под санкциями», — пояснил замдекана.

Эксперт уточнил, что некоторые компании пытались воспользоваться ситуацией. Они предлагали помощь «по сильно завышенной цене».

«Но самое интересное, что власти Сингапура отказались пустить наших ремонтников, которые могли бы своими силами провести ремонт. Понятно, что власти хотят продать судно и получить выгоду», — отметил Ковалев.

Ранее Сингапур арестовали российский пароход «Севастополь», который попал под санкции США. Судно зашло в порт, чтобы отремонтировать вспомогательные двигатели.