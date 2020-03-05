Специалист представил свой прогноз динамики нефтяных цен

Специалист уверен, что цены на нефть меняются не из-за экономических параметров, а из-за политических. Все зависит от того, «могут ли договориться внутри картеля основных производителей нефти».

«Поскольку никто из экспортеров не заинтересован в том, чтобы цены падали ниже определенного уровня, то вряд ли можем ожидать резкого падения цен на нефть и каких-то драматических событий на этом рынке», — пояснил Беляев.