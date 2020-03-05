Специалист представил свой прогноз динамики нефтяных цен
Мировые цены на нефть изменились после заседания ОПЕК+ в Вене. После сообщения о том, что глава Минэнерго России Александр Новак ушел с заседания до его окончания котировки перешли от роста к снижению, цена марки Brent понизилась на один процент. Михаил Беляев, эксперт РИСИ, в эфире радио Sputnik представил свой прогноз о дальнейшей ситуации.
Специалист уверен, что цены на нефть меняются не из-за экономических параметров, а из-за политических. Все зависит от того, «могут ли договориться внутри картеля основных производителей нефти».
«Поскольку никто из экспортеров не заинтересован в том, чтобы цены падали ниже определенного уровня, то вряд ли можем ожидать резкого падения цен на нефть и каких-то драматических событий на этом рынке», — пояснил Беляев.