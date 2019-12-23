Специалист пояснил желание Порошенко помешать поставкам газа из России

«Я думаю, что основные мотивы, которыми руководствуются Порошенко и его сторонники, — это избежать политического забытья. Выборы, которые состоялись в мае, и парламентские летом показали, что реальная популярность партии колеблется на уровне где-то 10%. Соответственно сейчас процесс нормализации отношений между Россией и Украиной, конечно, полностью нивелирует их политическую силу», — уточнил Оленченко.

По мнению эксперта, программа партии экс-президента рассчитана на поддержание конфликтных настроений и обострение отношений с Россией.

«И их беспокоит, что население от них отходит. Поэтому они ищут всякие предлоги, чтобы напомнить о себе украинской и международной общественности. В принципе, я думаю, что у них есть понимание того, что их время прошло, а то, что они предлагали украинской общественности, уже не востребовано», — резюмировал Оленченко.

Ранее бывший глава Украины Петр Порошенко решил срочно созвать Совет национальной безопасности и обороны, чтобы ввести санкции против прямых поставок российского газа.