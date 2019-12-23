    23 декабря 2019, 12:27

    Специалист пояснил желание Порошенко помешать поставкам газа из России

    Ольга Ситникова

    Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко объяснил действия бывшего президента Украины Петра Порошенко. Лидер Незалежной хочет помешать прямым поставкам российского газа. Об этом сообщил сайт RT.

    «Я думаю, что основные мотивы, которыми руководствуются Порошенко и его сторонники, — это избежать политического забытья. Выборы, которые состоялись в мае, и парламентские летом показали, что реальная популярность партии колеблется на уровне где-то 10%. Соответственно сейчас процесс нормализации отношений между Россией и Украиной, конечно, полностью нивелирует их политическую силу», — уточнил Оленченко.

    По мнению эксперта, программа партии экс-президента рассчитана на поддержание конфликтных настроений и обострение отношений с Россией.

    «И их беспокоит, что население от них отходит. Поэтому они ищут всякие предлоги, чтобы напомнить о себе украинской и международной общественности. В принципе, я думаю, что у них есть понимание того, что их время прошло, а то, что они предлагали украинской общественности, уже не востребовано», — резюмировал Оленченко.

    Ранее бывший глава Украины Петр Порошенко решил срочно созвать Совет национальной безопасности и обороны, чтобы ввести санкции против прямых поставок российского газа.