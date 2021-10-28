Специалист по вопросам демократии от США появится в Молдавии

В Молдавии появится специалист, который будет заниматься консультированием по вопросам демократии и управления в представительстве ведомства в Молдавии. Решить этот вопрос в ближайшем будущем планирует Агентство США по международному развитию (USAID), написал RT.

«Советник должен активно участвовать в разработке идей и планировании всего портфеля проектов, реализуемых представительством USAID в Молдавии в рамках направления „Демократия и управление“, а также в их мониторинге, анализе и общей координации», — говорится в документе ведомства.

Стратегия работы в Молдавии до 2025 года предполагает содействие республике в ее становлении «в качестве конкурентоспособной демократической европейской страны, способной противостоять злонамеренному влиянию».

Профессор факультета права ВШЭ Александр Домрин считает, что работа будущего советника будет заключаться в продвижении интересов Вашингтона. По словам эксперта, деньги, которые США выделяет на эту должность, на самом деле останутся в самой стране. Агентство планирует нанимать работника из числа американских граждан. Домрин отметил, что это в чистом виде лицемерие.