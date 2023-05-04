Мир 04 мая 2023, 16:17 Специалист по безопасности Легранова заявила о росте напряженности между Китаем и США Эксперт по безопасности Легранова заявила, что доклад Китая о ЦРУ США направлен на Европу

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Власти Китая опубликовали доклад о деятельности ЦРУ США. Согласно нему, страна руководила большим количеством «цветных революций» в мире. Специалист по вопросам международной безопасности Виктория Легранова высказалась о таком докладе. Об этом сообщило радио Sputnik.

«Этот доклад интересен даже не столько содержанием, сколько самим фактом своего появления, тем, что об этом говорит Китай — один из основных экономических партнеров Запада», — пояснила специалист.

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Она подчеркнула, что сейчас напряжение между странами нарастает. Особенно остро стоит вопрос Тайваня, вопросы технологического суверенитета Китая в микроэлектронике.

Легранова отметила, что доклад больше направлен на Европейские страны и Азиатско-Тихоокеанский регион.