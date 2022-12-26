26 декабря 2022, 23:37
Специалист по Балканам исключила эскалацию конфликта между Сербией и Косово
Руководитель Центра по изучению современного балканского кризиса Института славяноведения РАН Елена Гуськова обсудила с «Ридусом» решение сербского президента Александра Вучича направить начальника генштаба страны генерала Милана Мойсиловича на границу с частично признанной республикой Косово.
Гуськова исключила эскалацию Сербии и Косово.
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«Согласно Брюссельскому договору 2013 года, который подписали Приштина и Белград, устанавливается граница между Белградом и Сербией, которую пересечь не может даже президент Вучич», — напомнила собеседница издания.
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По ее словам, сербская армия не может перейти границу, поскольку будет конфликт с теми войсками НАТО, которые находятся внутри Косово.
«Значит, это такой упреждающий, дипломатический, скорее, шаг», — допустила специалист.
Косово
Сербия
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