Мир 26 декабря 2022, 23:37 Специалист по Балканам исключила эскалацию конфликта между Сербией и Косово

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Руководитель Центра по изучению современного балканского кризиса Института славяноведения РАН Елена Гуськова обсудила с «Ридусом» решение сербского президента Александра Вучича направить начальника генштаба страны генерала Милана Мойсиловича на границу с частично признанной республикой Косово.

Гуськова исключила эскалацию Сербии и Косово.

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«Согласно Брюссельскому договору 2013 года, который подписали Приштина и Белград, устанавливается граница между Белградом и Сербией, которую пересечь не может даже президент Вучич», — напомнила собеседница издания.

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По ее словам, сербская армия не может перейти границу, поскольку будет конфликт с теми войсками НАТО, которые находятся внутри Косово.

«Значит, это такой упреждающий, дипломатический, скорее, шаг», — допустила специалист.