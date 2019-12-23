Специалист оценил вывод судов Allseas из Балтийского моря

«Они работали до последней минуты, пока Трамп не поставил подпись под законом об обороне, где содержатся санкции, запрещающие им оказывать услуги „Северному потоку — 2“. Даже письмо американских сенаторов — работы после этого письма не остановились. Поэтому они соблюдают санкционный режим, но при этом Allseas обратилась в подразделение Минфина США, которое занимается вопросами санкций. Они пытаются получить ту самую опцию, которая там тоже написана в этом документе, что можно предоставить 30 дней до окончания работ», — уточнил Юшков.

Он обратил внимание на то, что один из главных вариантов — пролоббировать разрешение 30-дневного срока.

«На самом деле там осталось совсем чуть-чуть поработать. Здесь очень важно, насколько плотно будут работать Германия с США, потому что для немцев это тоже огромный удар. Либо план Б: гнать из Находки наш трубоукладчик „Академик Черский“, и он будет прокладывать трубы в датской акватории, а судно „Фортуна“, которое стоит уже в немецком порту, будет прокладывать небольшой участок в немецкой акватории», — резюмировал эксперт.

Ранее Allseas, которая занималась строительством «Северного потока — 2», вывела трубоукладочные суда из Балтийского моря.