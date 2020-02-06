«В принципе, учитывая, что Балтийское море мелкое, весной и летом работать намного проще — не будет штормов, такой вариант возможен. Но надо, чтобы Дания дала соответствующее разрешение. Дания вступила в переговоры с Nord Stream 2 AG, но это пока не означает, что датская сторона обязательно выдаст разрешение. Мы помним, как долго Дания затягивала выдачу разрешения на строительство «Северного потока-2» в своей исключительной экономической зоне. Поэтому я не исключаю, что и здесь тоже (возможно, под влиянием американцев) затягивание может произойти», — заметил Митрахович.

По мнению эксперта, работу действительно можно сдать осенью, если все пойдет по плану. Он убежден, что если Дания не разрешит использовать судна «Фортуна» и «Дефендер», то можно найти другой вариант.

«Если Дания не будет давать разрешение, то придется „Академика Черского“ забирать с Дальнего Востока, несмотря на то, что это вызывает определенные проблемы с контрактами, которые уже подписаны. Я считаю, нет ничего невозможного. …Надо заранее думать про „Академика Черского“, чтобы к лету он появился в Балтийском море», — пояснил Митрахович.

Ранее специалисты предположили, когда завершится строительство газопровода «Северный поток — 2».