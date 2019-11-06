Специалист оценил возможность отзыва лицензии Deutsche Welle в России

«Главное, чтобы авторы Deutsche Welle в своих материалах следили за соблюдением закона, не лгали и не распространяли фейки. В противном случае вновь встанет вопрос о лицензии, потому что никто терпеть новые попытки вмешательства в наши внутренние дела или вранье не собирается», — пояснил Дмитрий Журавлев.

Deutsche Welle получила предупреждение от МИДа, поэтому вынуждена вести себя в России осторожнее.

Deutsche Welle призналась во вмешательстве в дела России Подробнее

«Изначально Deutsche Welle вещало на всю Восточную Европу, но сегодня немцы вполне контролируют регион и без информационной накачки. Решение об отзыве лицензии фактически подняло вопрос о перспективах существования Deutsche Welle, надобность в нем для Германии сильно уменьшилась бы. Конечно, спустя какое-то время они все равно вымажут черной краской Россию и запишут нас в противники свободы слова, но мы ведь пока сохранили им право вещания, в связи с чем любые упреки выглядят безосновательными», — добавил гендиректор.

Ранее немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle призналась, что вмешивалась во внутренние дела России летом 2019 года. Об этом рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.