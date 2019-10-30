Специалист оценил возможность отмены санкций против России

На саммите в Афинах экс-премьер Франции заявил, что санкции против России не достигают цели. По словам Франсуа Фийона, к украинскому кризису и «новой холодной войне» привели ошибки Европы. Он добавил, что европейцы действуют согласно американской политике и не замечают, как попытки оттеснить Россию сближают ее с Китаем.

«Исключение из международного сообщества, международные санкции не имеют никаких шансов помочь России и лишь ведут к большей радикализации», — заявил Фийон, сообщило РИА Новости.

Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров подчеркнул, что изменения в европейской политике заметны, однако рано говорить об отмене санкций.

«Подвижки есть. Мы видим перемены по нашим отношениям с Францией, по регулярным контактам на высшем уровне. В речи на совещании послов (президент Франции Эммануэль) Макрон уделил большое внимание отношениям с Москвой и проводил мысль, что необходим новый подход в отношениях с нашей страной. Но конкретно о снятии санкции не говорил. Это понятно, потому что существует солидарность внутри ЕС, когда одна страна не может или не хочет портить отношения со своими коллегами по ЕС. Для Франции главное — это европейское единство, несмотря на всю важность отношений с Россией», — отметил Федоров.

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Он считает, что только вышедшие из мировой политики могут открыто обсуждать снятие санкций.

«Те, кто уже сошел с политической авансцены Франции, говорят, что санкции бесполезны, вредны для обеих сторон. Но коллективная позиция Запада не дает возможности объективно оценить сложившуюся ситуацию и мешает принятию решения о снятии санкций. А то, что Запад понимает, что они ни к чему не приводят, что Россия не изменит своей позиции, думаю, всем очевидно. Остается надеяться, что здравый смысл возьмет верх, и санкции будут отменены, что пойдет на пользу и России, и Европе», — объяснил Сергей Федоров.

Ранее Песков отметил, что зеркальный ответ России на санкции стал вынужденным ответом на действия других стран. По мнению Москвы, в ограничениях есть определенные плюсы.