Специалист оценил угрозу США для флота РФ

Военный эксперт Алексей Леонков в разговоре с Lenta.ru рассказал, почему бомбардировщики США не представляют угрозы для флота России. Так он прокомментировал статью американского журналиста Дэвида Экса, заявившего, что США может «потопить весь флот за один присест».

«Два B-1 могут выпустить по Балтийскому флоту 48 LRASM. Этого может оказаться вполне достаточно, чтобы потопить весь флот за один присест и устранить главную угрозу кораблям США и их союзникам в регионе», — говорится в статье Экса, опубликованной на сайте Forbes.

Леонков отметил, что бомбардировщики США устарели даже по оценкам американских специалистов. Российские системы ПВО уже успешно отражали их удары в 2018 году.

«Так что все, что к нам полетит, будет сбито, причем еще до того, как бомбардировщики выйдут на свои позиции. Но, конечно, надо понимать, что такая авиация используется только после того, как стороны начинают ядерное противостояние», — заключил эксперт.