Специалист оценил шансы Дурова выйти в Иран и Китай с Telegram

Эксперт считает, что у Дурова есть все шансы выйти с мессенджером в эти страны. Там есть возможности для реализации его бизнеса.

Специалист отметил, что сложности, конечно же, будут. Но, по мнению Ульянова, это нормальная практика, так как все компании сталкиваются с этим при входе на азиатские рынки.

«Но, я думаю, Дуров видит возможности и перспективы, раз он об этом заявил. Другое дело, если люди уже пользуются какими-то своими привычными мессенджерами, то, чтобы они перешли на новые, их нужно будет переманить. Думаю, что у Дурова есть какие-то идеи на этот счет», — поделился Ульянов.