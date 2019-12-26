Специалист оценил разработку США тактики для кибервойны с Россией
Эксперт в области безопасности Александр Власов подчеркнул, что информационная война между США и Россией идет уже давно. Об этом сообщило радио Sputnik.
Власов обратил внимание на то, что волны фейков необходимо внимательно отслеживать. По его словам, Соединенные Штаты «просто объявили о том, что и так давно делается».
«То есть это секрет Полишинеля. Война идет, она разворачивается во все больших масштабах. Нужно отслеживать на этапе зарождения все эти информационные кампании и не стесняться противодействовать им. Как это называется в ядерной доктрине — встречный удар», — пояснил эксперт.
Ранее газета The Washington Post отметила, что киберкомадование США разрабатывает тактику информационной войны против России.