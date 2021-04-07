Специалист оценил прогноз по возвращению в Россию около миллиона мигрантов

Специалист компании «Помощь мигрантам» Андрей Гелерман прокомментировал информацию о том, что после открытия границ в Россию вернутся до миллиона мигрантов. Об этом сообщила радиостанция Sputnik.

По его словам, это нормальная цифра, и примерно такое количество находилось в России до карантина.

«Вопрос только к ним самим, хватит ли им ресурсов, в том числе и финансовых, чтобы прилететь сюда», — добавил Гелерман.

Он рассказал, что авиабилеты выросли в цене, а также количество рейсов ограничено. Также снизились зарплаты, что тоже не особо благоприятно для жителей Центральной Азии.

«Приедут те, у кого здесь семьи. Сейчас они смогут вернуться. Но это не сильно повлияет на общее количество мигрантов у нас», — считает эксперт.

Количество нелегально работающих мигрантов сократилось в России. В 2020 году таких иностранцев в стране стало меньше на 40%, сообщили в пресс-центре МВД.

В пресс-центре добавили, что из-за пандемии коронавируса в стране сократилось число иностранцев. В итоге это привело к уменьшению количества нарушений правил въезда в Россию или режима пребывания на территории страны. Речь идет о сокращении в два раза.