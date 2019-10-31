Специалист оценил отказ США от попыток сорвать «Северный поток-2»

По словам первого заместителя госсекретаря США Джона Салливана, США должна остановить «Северный поток-2», однако это уже будет невозможно сделать.

Юрий Рыков подчеркнул, что строительству газопровода действительно уже нельзя помешать.

«Дания дала разрешение на строительство „Северного потока — 2“, и формально помешать этому уже ничего не может. Так что мне кажется, что основные изменения могут произойти только при эксплуатации этого потока. Например, если вводить ограничение, согласно энергетическим пакетам ЕС, тогда возможны какие-то затруднения. Но помешать строительству уже невозможно. США могут ввести какие-то санкции в отношении тех компаний, которые строят „Северный поток — 2“, но там уже заключены контракты, все запущено. В крайнем случае, подрядчика можно поменять. Поэтому не вижу, как США могли бы помешать», — отметил Рыков.

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Ранее замгоссекретаря США Джон Салливан заявил, что ведение санкций США на данном этапе уже не остановит строительство газопровода «Северный поток — 2».