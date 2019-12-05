  • Специалист объяснил позицию «Нафтогаза» по тарифам на транзит

    05 декабря 2019, 14:22

    Ольга Ситникова

    Эксперт Международного финансового Центра Владимир Рожанковский отреагировал на позицию «Нафтогаза». Украинская компания ответила на заявление главы «Газпрома». Об этом сообщило радио Sputnik.

    «Нафтогаз» ответил главе «Газпрома» по тарифам

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    По словам Рожанковского, «Нафтогаз» следует собственной «линии бизнеса, которая заключается в максимальном выдавливании любых денежных ресурсов из «Газпрома»». Однако компания действует «не путем контрактов на перегонку газа, а через непрерывные судебные иски».

    «Но это не бизнес по транзиту газа, это бизнес на судебных тяжбах. „Нафтогаз“ превращается из транзитной компании в компанию по выбиванию денег. Но тогда — уже другие условия сотрудничества. Поэтому правительство, президент Украины должны для себя решить: что есть „Нафтогаз“, правильные ли люди управляют этим бизнесом? Расчет тарифов по европейской методологии можно сколько угодно делать, но на подходе „Северный поток-2“, „Турецкий поток“, может быть построена альтернативная ветка, минуя Болгарию. То есть и по северу и по югу есть альтернатива», — пояснил эксперт.

    Ранее исполнительный директор украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что Украина следует европейской методологии расчета тарифов.