Специалист объяснил позицию «Нафтогаза» по тарифам на транзит

«Нафтогаз» ответил главе «Газпрома» по тарифам Подробнее

По словам Рожанковского, «Нафтогаз» следует собственной «линии бизнеса, которая заключается в максимальном выдавливании любых денежных ресурсов из «Газпрома»». Однако компания действует «не путем контрактов на перегонку газа, а через непрерывные судебные иски».

«Но это не бизнес по транзиту газа, это бизнес на судебных тяжбах. „Нафтогаз“ превращается из транзитной компании в компанию по выбиванию денег. Но тогда — уже другие условия сотрудничества. Поэтому правительство, президент Украины должны для себя решить: что есть „Нафтогаз“, правильные ли люди управляют этим бизнесом? Расчет тарифов по европейской методологии можно сколько угодно делать, но на подходе „Северный поток-2“, „Турецкий поток“, может быть построена альтернативная ветка, минуя Болгарию. То есть и по северу и по югу есть альтернатива», — пояснил эксперт.

Ранее исполнительный директор украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что Украина следует европейской методологии расчета тарифов.