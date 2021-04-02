Специалист объяснил, почему Зеленского не позвали на переговоры с Путиным

Член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько объяснил, почему президента Украины Владимира Зеленского не позвали на переговоры с главами России, Франции и Германии, написал сайт «Украина.ру».

По словам эксперта, участие Украины в работе «нормандской четверки» не способствует разрешению происходящего на Донбассе. Как он считает, участие Киева только замедляет процесс мирного урегулирования, сообщил сайт «Утро.ру».

«Участие президента Зеленского абсолютно бесполезно — это очевидно», — подчеркнул Безпалько.

Он отметил, что Донбасс стал одной из центральных тем, которые освещали лидеры государств. Безпалько уверен, что «тройка» уже устала от решения украинских вопросов.