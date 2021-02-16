Специалист объяснил, почему базовый доход не приживется в России

Политолог, журналист Юрий Светов объяснил, почему базовый доход, который ввели в Китае, не прижился бы в России, написало РИА ФАН.

С 1 января 2021 года в КНР приняли новый гражданский кодекс. Согласно документу, в стране будет действовать «Система социального кредита». Идея подразумевает, что обитатели условного города будут обеспечены определенным числом баллов. Речь идет о сумме, гарантирующей всем жителям равные стартовые условия. Она может расти и уменьшаться в зависимости от того, что полезного или плохого делал человек.

Как считает Светов, базовый доход искушает людей ничем не заниматься. Он привел в пример США, где граждане из поколения в поколение просто получают пособия. Они не стремятся ни к образованию, ни к культуре, ни к искусству. Политолог уточнил, почему эту систему нельзя применять для россиян.

«Если говорить про русских людей, то для них свобода, или, точнее, воля, является важнейшей составляющей жизни. И при кажущейся справедливости этого социального контроля, свобода и воля куда-то уходят. Сомневаюсь, что русские согласятся там жить», — поделился мнением Светов.

Он добавил, что мы отличаемся от китайцев, которые живут по принципам конфуцианства. Журналист процитировал великого русского поэта Александра Пушкина, который писал, что «самостоянье человека — залог величия его».