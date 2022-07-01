Специалист объяснил, какие риски кроются в продаже иностранного оружия в даркнете на Украине

Владелец компании «Интернет-Розыск» Игорь Бедеров обсудил с RT сообщение о том, что на Украине появились нелегальные онлайн-площадки в даркнете, где продается вооружение, поставляемое Киеву другими странами.

«Любые военные действия нивелируют контроль, тем более что Украина исторически была перевалочной базой и черным рынком для вооружения. Там всегда было очень много именно европейского вооружения. Там был достаточно либерализованный рынок в плане закупки оружия, в том числе и гражданского», — обратил внимание Бедеров.

Он предупредил, что риски попадания тяжелого вооружения в руки террористов значительно велики, поскольку нет никаких рычагов контроля. В частности, при ведении боевых действий легко скрыть недостачу различного снаряжении, объявив, что оно «погибло».

«Особенностью текущего момента является скорее „высокотехнологичность“ ведения такого бизнеса. Если раньше были живые посредники, то теперь есть интернет», — резюмировал специалист.