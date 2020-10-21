Специалист объяснил, как победа Байдена повлияет на стоимость нефти

По словам эксперта, такое развитие событий спровоцирует обвал цен на топливо. Ас-Саббан отметил, что политик пересмотрит отношение Белого дома к Ирану. Так, скорее всего демократы ослабят ограничения, введенные против Тегерана, информирует «Утро.ру».

Это будет означать возвращение иранской нефти на международный рынок, после чего произойдет стремительное падение цен. Эксперт заключил, что приход Байдена к власти чреват нарушением стабильности рынка нефти.

Ранее СМИ писали, что адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани заявил об обнаружении в компьютере сына Джо Байдена материалов сексуального характера. Речь идет о фотографиях несовершеннолетних девочек. По словам юриста, находки уже направлены в полицию штата Делавэр. Адвокат во время программы Newsmax показал сообщения Хантера, адресованные отцу. В них он писал об отношениях с вдовой своего брата Хэлли Байден.