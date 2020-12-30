Специалист назвал переговоры Турции и США по С-400 «сложной ситуацией»

Пономаренко отметил, что узнать наперед, чем закончатся переговоры пока почти невозможно.

«Сложная и неоднозначная ситуация. Затруднительно что-либо прогнозировать, учитывая, как складывались взаимоотношения Анкары и Вашингтона в последние годы. Были достаточно резкие шаги, которые могут повториться. Турция стояла на своей позиции, систему приобрела, испытала», — пояснил специалист.

По его мнению, было бы странно, если бы дорогое и важное приобретение оставили без внимания. В настоящий момент трудно понять, не является ли этот процесс политическим.

Ранее США ввели санкции против турецких чиновников и учреждений, ответственных за покупку зенитного ракетного комплекса. Госсекретарь Майк Помпео заявил в телефонном разговоре с главой турецкого МИД Мевлютом Чавушоглу, что купленные Турцией российские С-400 несут опасность для американских военных.