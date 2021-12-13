Специалист Яков Кедми рассказал, почему ядерное оружие станет менее разрушительным

Ядерный удар в современном мире больше не означает апокалипсиса. Об этом в интервью Pravda.Ru рассказал экс-руководитель израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми.

С развитием науки и технических средств ядерному оружию уже не нужна настолько сильная мощность, как раньше. Если предположить, что ядерное оружие будет применяться в дальнейшей истории, это будут точечные удары по объекту, а не мощные взрывы, уничтожающие целые города, пояснил эксперт.

«Для этого не надо большой мощности. Например, новые атомные бомбы, которые США размещают в Германии, имеют мощность от 0,3 килотонны. А на Хиросиму была сброшена атомная бомба 14 килотонн. То есть не надо сбрасывать десятки килотонн, чтобы уничтожить объект. Тогда ущерб окружающей среде будет намного меньше. Можно сосредоточиться на стратегических целях, а не уничтожать весь город. Мало того, заряд 0,3 или 1,5 килотонны можно смонтировать на снаряде танкового или полевого орудия. Это опускается на тактический уровень», — рассказал Кедми.