Мир 07 марта 2023, 07:55 Спецдокладчика по иностранному вмешательству во внутренние дела назначат в Канаде Трюдо заявил о назначении спецдокладчика по борьбе со внешним вмешательством в дела Канады rawpixel

Читать 360tv в

В Канаде заподозрили Китай, Россию и Иран во вмешательстве во внутренние дела государства. Поэтому премьер-министр страны Джастин Трюдо решил ввести должность специального независимого докладчика, о чем он сообщил на пресс-конференции в Оттаве, передал телеканал CBC News.

«Сегодня я объявляю, что назначу независимого специального докладчика, у которого будут большие полномочия. Он будет давать экспертные рекомендации по борьбе с иностранным вмешательством и по укреплению нашей демократии», — заявил он.

Реклама

Трюдо уточнил, что к такому решению они пришли после якобы попыток Китая повлиять на результаты канадских выборов 2019 и 2021 годов, а также вмешательства других государств, таких как Россия и Иран во внутренние дела страны.

Реклама

При этом положение у Трюдо в Канаде шаткое. Об этом ранее заявил посол России в североамериканской стране Олег Степанов. По его словам, в государстве полно нерешенных внутренних проблем, а его премьер занимается разжиганием конфликта на Украине, продолжая выделять средства Киеву.