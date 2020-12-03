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    03 декабря 2020, 13:17

    Спецдокладчик ООН призвала Белоруссию возобновить диалог по правам человека

    Полина Петрова

    Спецдокладчик ООН по ситуации с правами человека в Белоруссии Анаис Марин отреагировала на слова министра иностранных дел республики Владимира Макея об окончании диалога по правам человека с Евросоюзом, пишет сайт NEWS.ru.
    Спецдокладчик ООН призвала Белоруссию возобновить диалог по правам человека

    Марин отметила, что власти Белоруссии должны быть в контакте со всеми сторонами, в частности с гражданскими активистами, а также независимыми СМИ и блогерами.

    «С сожалением вынуждена констатировать, что правительство Белоруссии продолжает свою политику изоляции, и я надеюсь, что оно пересмотрит эту позицию», — подчеркнула она.

    Политолог уточнила, что выполнение мандата Совета по правам человека является для республики настоящим шансом показать свою готовность рассмотреть вопросы прав человека и взаимодействовать со спецпроцедурами ООН, чтобы улучшить ситуацию.

    Представитель ООН заметила, что ее мандат не позволяет активно вмешиваться в происходящее в Белоруссии. Ей остается лишь надеяться, что Минск сам изменит план о прекращении диалога по правам человека.