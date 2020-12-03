Спецдокладчик ООН призвала Белоруссию возобновить диалог по правам человека

Марин отметила, что власти Белоруссии должны быть в контакте со всеми сторонами, в частности с гражданскими активистами, а также независимыми СМИ и блогерами.

«С сожалением вынуждена констатировать, что правительство Белоруссии продолжает свою политику изоляции, и я надеюсь, что оно пересмотрит эту позицию», — подчеркнула она.

Политолог уточнила, что выполнение мандата Совета по правам человека является для республики настоящим шансом показать свою готовность рассмотреть вопросы прав человека и взаимодействовать со спецпроцедурами ООН, чтобы улучшить ситуацию.

Представитель ООН заметила, что ее мандат не позволяет активно вмешиваться в происходящее в Белоруссии. Ей остается лишь надеяться, что Минск сам изменит план о прекращении диалога по правам человека.