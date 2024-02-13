Мир 13 февраля 2024, 09:40 Спецбригаду «Азова» в зоне СВО пополнили женщинами Офицер Марочко: на Кременском направлении в спецбригаду «Азова» прислали женщин

Читать 360tv в

Украинские войска в направлении Сватова и Кременной пополнили специально обученными женщинами-военнослужащими. Они заключили контракт с Минобороны Украины и прошли подготовку, сообщил РИА «Новости» подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«В зону ответственности 12-й бригады спецназначения „Азов“* прибыло очередное пополнение, в состав которого вошли женщины», — сказал он.

Реклама

Средний возраст новобранцев, по информации офицера, 35 лет. Они заключили контракт с Минобороны и прошли обучение на полигоне в центре Украины.

Генштаб на фоне больших боевых потерь предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому расширить перечень женских воинских специальностей. Капитан первого ранга в запасе Василий Дандыкин заявил о службе около 43 тысяч женщин в украинских войсках. По его словам, на поле боя они вели себя особенно жестоко.

* Нацбатальон «Азов» признан террористическим и запрещен на территории России.