Мир 18 ноября 2023, 20:55 Спецборт с эвакуированными из Газы россиянами вылетел в Москву МЧС: спецборт со 120 россиянами на борту вылетел из Каира в Москву Prt Scr видео пресс-службы МЧС России.

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Спецборт с россиянами, эвакуированными из Газы, вылетел из Каира в Москву. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«На борту 120 граждан РФ и членов их семей. На протяжении всего пути их будут сопровождать медики и психологи МЧС России», — передали в ведомстве.

Prt Scr видео пресс-службы МЧС России.

Ранее в оперативный штаб МЧС России в Каире доставили более 220 человек на нескольких автобусах. После сформировали первую группу и отправили в городской аэропорт. Всего МЧС России эвакуированы более 500 человек из сектора Газа, в Россию уже прибыли 288. Первая группа из 70 российских граждан перешла в Египет через КПП «Рафах» 12 ноября.

Эвакуированные из Газы россияне рассказывали, что им приходилось жить в школах и больницах без электричества. МИД России поблагодарил Египет помощь в организации безопасного выезда россиян из палестинского анклава.