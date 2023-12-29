Мир 29 декабря 2023, 16:54 Спецборт МЧС с эвакуированными россиянами вылетел из Каира в Москву МЧС: спецборт с 33 эвакуированными из зоны конфликта вылетел из Каира в Москву EMERCOM of Russia/via Globallookpress.com

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Спецборт МЧС России с 33 россиянами, эвакуированными из зоны конфликта на Ближнем Востоке, вылетел из Каира в Москву. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

В Каир россиян при содействии представителей МИД доставили из пункта пропуска «Рафах», расположенного на границе Египта и сектора Газа. Среди эвакуированных — 14 детей.

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Ранее, 20 декабря, официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что из палестинского анклава вывезли практически всех обратившихся за помощью россиян и их родственников. Они эвакуировались также через КПП «Рафах». За два дня до этого, 18 декабря, из Каира в Москву прибыла группа из 73 человек россиян и членов их семей. С теми, кто остался в секторе Газа, продолжили работу на индивидуальной основе, уточнила Захарова.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров поблагодарил Египет за помощь в безопасной эвакуации граждан РФ из анклава.