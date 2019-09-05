Спецагенты задержали наркоторговца по делу о смерти рэпера Мака Миллера

Силовики задержали 28-летнего Камерона Джеймса Петтита, который продал рэперу Маку Миллеру наркотики. После этой закупки музыкант умер от передозировки.

Как сообщил портал Минюста США, поздно вечером 4 сентября 2018 года Петтит согласился продать Миллеру таблетки оксикодона, а также кокаин и седативное средство «Ксанакс». Вместо оксикодона рэпер получил таблетки, содержащие фентанил — мощный синтетический опиоид, который в 50 раз более эффективен, чем героин.

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Посмертная медицинская экспертиза установила наличие в организме музыканта фентанила.

В письменных показаниях, которые приводит американский Минюст, говорится, что через несколько часов после того, как информационные агентства сообщили о смерти Миллера, его наркодилер отправил другу сообщение: «Скорее всего, я умру в тюрьме».

Рэпер Мак Миллер скончался в своем доме в Лос-Анджелесе от передозировки наркотиков 7 сентября 2018 года в возрасте 26 лет.