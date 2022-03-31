Спешить не стоит. Россию предупредили о риске ухудшить отношения с Грузией из-за Южной Осетии

Заявление президента Южной Осетии Анатолия Бибилова о проведении референдума по вхождению в состав России и объединению с Северной Осетией объясняется двумя факторами. Первый — это притяжение к более крупному региону и создание большой национальной республики, а также обеспечение дополнительной поддержки на предстоящих выборах. Об этом «360» заявил политолог, вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин.

Он отметил, что желание жителей Южной Осетии объединиться с северной республикой назрело давно.

«Эта идея о присоединении к России и воссоединении с Северной Осетией весьма популярна, поэтому она перед этими выборами могла быть инициирована для дополнительной поддержки президента, идущего на новый срок», — заявил Макаркин.

Политолог отметил, что пока спешить с раскруткой этой инициативы не стоит, так как существует проблема Грузии. Республика заняла очень осторожную позицию по отношению к России, не присоединилась к санкциям, чем вызвала возмущение президента Украины Владимира Зеленского, который даже отозвал посла из Тбилиси.

«Нынешнее грузинское правительство существенно отличается от правительства Михаила Саакашвили. Оно проводит куда более осторожную политику, а здесь получится, что Россия „накажет“ это правительство. Поэтому, будут учитываться все факторы» — отметил политолог.

По мнению Макаркина, окончательную реакцию российского руководства на инициативу Южной Осетии можно ждать после завершения выборов в республике.

«Пока спешить с оценками не стоит. Фактически отношения Южной Осетии и России очень близки, но стоит ли в этом случае отталкивать Грузию, которая ведет себя очень осторожно — это тоже вопрос. Поэтому окончательное решение примут, исходя из набора факторов, а не эмоций», — подытожил эксперт.

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что после выборов, которые пройдут 10 апреля, объявят референдум о присоединении республики к России и объединении с Северной Осетией. По его словам, это — завершение давно поставленных планов.