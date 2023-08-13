Мир 13 августа 2023, 18:19 «Спектакль саморазрушения». Британия признала правоту Путина о разложении Запада Spectator: Путин говорил правду о духовном разложении Запада Пресс-служба Кремля

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Президент России Владимир Путин оказался прав в своих высказываниях о неприемлемости современных нравственных ценностей Запада. Об этом написала журналистка Лайонел Шрайвер в британском издании The Spectator.

Журналистка заявила, что в ноябре 2022 года Путин обрушился с критикой на США и другие страны за эгоизм, вседозволенность, аморальность, отрицание идеалов патриотизма, разрушение традиционной семьи через пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.

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«Вы должны признать, что он прав», — написала Шрайвер.

Запад одержим пропагандой нетрадиционных ценностей

Журналистка добавила, что есть большая разница между тем, чтобы просто разрешить практику и прославить ее или даже поощрить. Одержимость Запада сексуальной пропагандой стала маниакальной.

«Целых 38% студентов американского Университета Брауна заявляют, что они не гетеросексуалы, и эта цифра удвоилась за десять лет. Аберрация — это новое соответствие», — рассуждала журналистка.

Россия не идет на ненужные жертвы

Шрайвер ужаснулась тому, как быстро «разрастается прайд». Она отметила, что «яркие радуги» украшают уже практически все.

«Да, я бы назвал это антисемейным. Хуже того, захваченные идеологией, отвергающей биологию, мы кастрируем собственных детей. Одно дело допускать отступление от норм, совсем другое — отказываться от норм», — заявила она.

Журналистка привела другой пример. Она добавила, что загипнотизированные собственной праведной риторикой, «мы одержимо продвигаем культ изменения климата», не принимая во внимание тот факт, что другие страны, такие как Россия, Китай и Индия, не собираются идти на радикальные экономические жертвы ради недоказанной теории, основанной на ненадежных компьютерных моделях.

Коллективное саморазрушение и пошлость

Журналистка также напомнила, что именно в США два ведущих кандидата на пост президента в 2024 году, кажется, соревнуются в том, кто из них является более катастрофическим старцем, чтобы возглавить страну. Все это выглядит как жалкое шоу — коллективный «спектакль саморазрушения и духовной пошлости». Не надо даже ничего выдумывать, отметила она.

«Все, что нужно Путину, чтобы предупредить россиян об ужасах западного упадка, услужливо изложено в каждом номере наших национальных газет», — иронично заметила автор статьи.

Ранее в издании Spiked вышла статья с многоговорящим названием: «Великое бегство от гетеросексуальности». Политический обозреватель Брендан О’Нил исследовал такой «страшный феномен» современного общества, особенно молодого, как стыд быть гетеросексуалом. Это огромные психологические и медицинские проблемы.