Мир 04 декабря 2023, 21:41 СПЧ собрал более 8 тысяч эпизодов преступлений ВСУ против мирного населения Глава СПЧ Фадеев: собрано 8123 эпизода преступлений Киева против мирных жителей РИА «Новости»

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Совет по развитию гражданского общества и правам человека собрал уже 8123 эпизода преступлений киевского режима в отношении мирных людей. Такие цифры глава Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев озвучил на заседании с президентом России Владимиром Путиным.

«Материалы о преступлениях ВСУ содержат фотографии, статданные, ссылки на видеосвидетельства — это обстрелы гражданских объектов, школ, больниц, торговых центров, уже 8123 эпизода», — сказал он.

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По словам Фадеева, члены СПЧ продолжают информировать международную общественность о нарушениях прав человека со стороны украинских властей, Вооруженных сил Украины в отношении мирных жителей Донбасса и Новороссии.

Путин предложил членам Совета по развитию гражданского общества и правам человека обсудить, какие еще вопросы требуют дополнительных решений в новых регионах России.