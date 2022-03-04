СПЧ передаст иностранным журналистам информацию о событиях на Украине

Совет по правам человека в России передаст иностранным общественным деятелям и журналистам проект достоверной информации о происходящем на Украине. Об этом РИА «Новости» сообщил руководитель СПЧ Валерий Фадеев.

Сейчас с территории Украины распространяется большое количество фейковых новостей. Этот период, по мнению Фадеева, можно сравнить с тем, что делали нацисты в 40-х годах XX века.

«Проект, который мы начали в СПЧ, связан с противостоянием огромному потоку лживой информации с Украины и из западных стран о специальной операции. И счет уже пошел на миллионы», — сказал Фадеев.

Глава СПЧ также подчеркнул важность донесения до стран Запада реальной информации о происходящем на Украине. Смысл проекта, как отметил Фадеев, заключается в том, чтобы доносить информацию о преступлениях ВСУ до тех СМИ и депутатов Европарламента, которые занимаются защитой прав человека.

Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников рассказал «360», что против России ведется масштабная информационная кампания, которую можно сравнить с войной.