Украинский снайпер застрелил полицейского ДНР. Тот пытался спасти детей

Сотрудник МВД Донецкой народной республики пытался спасти детей, оказавшихся на линии соприкосновения. Во время эвакуации полицейского застрелил украинский снайпер.

Военнослужащие заметили несколько детей на линии соприкосновения рядом с Ясиноватской промзоной. Дети оказались между позициями военных. МВД отправило на место следственно-оперативную группу для проведения эвакуации.

«Группа была обстреляна прицельным снайперским огнем со стороны позиций ВСУ, в результате чего был смертельно ранен младший сержант полиции Война В. И. Сотрудники МВД были вынуждены прервать проводимые мероприятия, дети не были эвакуированы», — сообщила пресс-служба МВД ДНР.

В ведомстве добавили, что сейчас правоохранители не знают, где находятся дети. Также там уточнили, что дети уже не раз проникали на линию разграничения войск. Все подобные случаи пресекались сотрудниками МВД.

В пресс-службе напомнили, что согласно Минским договоренностям в Донбассе введен полный режим прекращения огня. Действия украинской стороны снова показали игнорирование не только договоренностей, но и норм общечеловеческой морали. Правоохранители назвали действия ВСУ откровенно провокационными.