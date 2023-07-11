Мир 11 июля 2023, 15:49 Спасшаяся от украинских националистов жительница Польши встретила их потомков NYT: спасшаяся от украинских националистов полячка встретила дома их потомков РИА «Новости»

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Пожилые жители Польши, которые сумели спастись от украинских националистов в годы Великой Отечественной войны, встретили их потомков у себя дома, сообщил обозреватель газеты The New York Times Эндрю Хиггинс. Он рассказал о 93-летней Анне Осинской, которая с ужасом вспоминает расправы украинцев в ее родной деревне, а теперь встретилась с потомками военных преступников.

Автор статьи отметил, что 93-летняя жительница Польши испытывает проблемы со зрением, но потомков украинских националистов в своем селе заметила сразу. Она рассказала, как в 1943 году ей пришлось бежать из собственного дома, когда на ее деревню напали, убив большинство населявших ее людей.

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Пенсионерка возмущена тем, что украинцы «не проявляют угрызений совести», — она не забыла крики «убей поляков, убей поляков», разносившиеся по ее родной деревне, когда ей было 13 лет.

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что установление мира с Украиной возможно при открытии правды о Волынской резне. По мнению главы МИД республики, власти соседней страны делают шаги в этом направлении.