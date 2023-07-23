Мир 23 июля 2023, 14:10 Спасо-Преображенский собор в Одессе пострадал из-за падения ракеты ВСУ Минобороны: собор в Одессе пострадал из-за падения украинской зенитной ракеты Википедия

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Спасо-Преображенский собор в Одессе пострадал от падения украинской зенитной управляемой ракеты из-за безграмотных действий операторов комплексов ПВО. Об этом заявили в Минобороны в ответ на недостоверную информацию, распространяемую властями Украины.

В пресс-службе напомнили, что ВСУ намеренно располагают комплексы ПВО в жилых кварталах населенных пунктов. И Одесса — не исключение.

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«Распространяемая киевским режимом информация о поражении в результате применения высокоточного оружия Спасо-Преображенского собора не соответствует действительности», — подчеркнули в Минобороны.

Минувшей ночью ВС России нанесли удары высокоточным оружием по объектам, где готовили террористические акты против РФ. Все они располагались на безопасной дистанции от храмового комплекса, указали в министерстве.

Также в Минобороны обратили внимание, что планирование ударов по объектам военной и террористической инфраструктуры противника всегда осуществляется на основе информации, которая проходит тщательную проверку и подтверждение по нескольким каналам.

Таким образом, поражение гражданских объектов и объектов культурного и исторического наследия заведомо исключено, заключили в пресс-службе.