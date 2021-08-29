Спасителя животных из Кабула обвинили в угрозах чиновникам и военным

Основателя британской благотворительной организации и экс-морского пехотинца Пена Фартинга обвинили в том, что он угрожал «уничтожить» чиновника Минобороны Великобритании, если он не даст ему самолет для перевозки собак и кошек. Спасение этих животных стоило жизней афганских граждан, которые не смогли улететь из Кабула во время эвакуации.

Как сообщило издание The Daily Mail, достоянием гласности стала запись телефонного разговора, в ходе которого Фартинг сквернословит и угрожает «на хрен уничтожить» военного чиновника, руководившего воздушной эвакуацией из Афганистана. Бывший морпех посулил потратить остаток своей жизни на то, чтобы уничтожить оппонента, если он не разрешит вылет.

Глава благотворительной организации накануне вывез из Кабула более 170 животных и теперь обвиняется в издевательствах над официальными лицами. Советник министра обороны Великобритании Питер Квентин признался, что получал угрозы со стороны Фартинга и его сторонников.

В Минобороны страны крайне раздосадованы поведением Фартинга. Там считают, что его эгоистичная игра стоила людских жизней. Тем более, что он требовал помощи, отвлекая военных от основной миссии — переброски беженцев из Афганистана.

Источник издания заявил, что помощь Минобороны в эвакуации животных означает, что у власти находится «правительство, которое впервые с момента отмены рабства открыто предпочитает животных людям с небелой кожей».

Ранее сообщалось, что в ответ на требование об эвакуации животных из Кабула глава Минобороны Бен Уоллес предложил вывести их после того, как закончится спасение жителей.