Мир 11 января 2024, 20:03 «Спасибо за Блинкена». Госсекретаря США обвинили в помощи России Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: оторванность от реальности Блинкена помогает России РИА «Новости»

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Ошибочные представления госсекретаря США Энтони Блинкена о ситуации на Украине лишь помогают России. Такое заявление сделал экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Danny Haiphong.

«Я думаю, русские, вероятно, каждую ночь молятся: „Спасибо за Энтони Блинкена. То как он сильно заблуждается и оторван от реальности, только помогает России двигаться вперед“, — сказал он.

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Ни одна из теорий, которые пропагандирует Блинкен, не имеет ничего общего с действительностью. При этом в Соединенных Штатах искренне верят в мнимую победу над Россией.

Зрители интервью заявили, что чем дольше будет продолжаться конфликт, тем больше потеряет Украина.

«Россия выигрывает во всех аспектах этого конфликта!» — прокомментировал один из пользователей.

Ранее Соединенные Штаты ввели новые антироссийские санкции. Но несмотря на все нападки и ограничения со стороны западных государств, экономика России работает. Президент Владимир Путин допустил, что рост ВВП страны по итогам года будет больше 4%. Это самая высокая планка прогнозов, но ее можно достичь.