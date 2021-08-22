«Спасибо, Россия!» Британский режиссер устроил скандал на кинофестивале в Одессе

Серьезный конфуз случился на Одесском кинофестивале. Культовый британский режиссер Терри Гиллиам выступил на мероприятии с эмоциональной речью и поблагодарил гостеприимный город и заодно Россию. Кинематографист не сориентировался, что находится на Украине.

«Я действительно не знаю, что мне сейчас сказать, кроме спасибо, Россия, и спасибо, Одесса», — восторженно произнес Гиллиам. Переводчица попыталась сгладить неловкость и поправила режиссера — она напомнила ему, что он находится на Украине, но Гиллиам так и не понял толком, что сейчас он не в России.

Почетного гостя пригласили на сцену, чтобы вручить ему награду Одесского международного кинофестиваля за вклад в мировое киноискусство.

Знаменитый режиссер, мультипликатор и комик Терри Гиллиам последние годы работал над созданием фильма «Человек, который убил Дон Кихота». Съемки и монтаж заняли 17 лет. Премьера ленты состоялась на Каннском кинофестивале в 2018 году. В фильмографии Гиллиама почти 30 картин. Среди них «Монти Пайтон и Священный Грааль», «12 обезьян», «Король-рыбак», «Бразилия» и другие.