Спасены все люди из перевернувшегося в США судна

Береговая охрана Соединенных Штатов сообщила, что спасатели сумели спасти последнего члена экипажа перевернувшегося грузового судна Golden Ray. Мужчину извлекли из-за стекла в диспетчерской, где он застрял

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Об этом ведомство сообщило в Twitter.

«Береговая охрана и отряды спасателей успешно извлекли последнего члена экипажа Golden Ray … Теперь работа будет направлено только на защиту окружающей среды, перемещение судна и восстановление движения», — сказано в сообщении ведомства.

Капитан перевернувшегося около побережья штата Джорджия судна Джон Рид сообщил ВВС, что остававшихся в трюме членов экипажа спасатели освободили 8 сентября. Еще одного человека достали, просверлив отверстие возле кормы грузовика.

Рид рассказал, что попавшие в ловушку члены экипажа стучали по корпусу, чтобы спасателям было легче определить их место нахождение.

Напомним, грузовое судно Golden Ray перевернулось и загорелось 8 сентября. На борту находились 24 человека.

Двадцать из них были сразу эвакуированы, остальные были заблокированы в трюме.