  • Спасение Земли от климатической катастрофы будет стоить $2,5 трлн

    11 декабря 2019, 01:48

    Анастасия Кукова

    Крупнейшая в мире французская компания по страхованию предпринимательских рисков Euler Hermes провела исследование, и выяснила в какую сумму обойдутся меры по предотвращению изменения климата на Земле. Аналитики заявили, что речь идет о 2,5 триллионах долларов.
    Спасение Земли от климатической катастрофы будет стоить $2,5 трлн

    Европарламент объявил о чрезвычайной климатической ситуации в мире

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    Эксперты утверждают, что в большей степени катастрофические последствия затронут энергетический сектор. На пересмотр экономической политикив этой сфере могут потребоваться около 900 миллиардов долларов.

    В меньшей степени изменения климата скажутся на производстве стали, но на перемены все равно придется выделить круглую сумму — 300 миллиардов долларов. Третьей по величине необходимых «зеленых» инвестиций стала сфера воздушного и морского транспорта. На изменения этого сектора потребуются 55 миллиардов долларов.

    Страны Европы после объявления на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге климатической и экологической чрезвычайной ситуации радикально пересмотрели собственную экономику с учетом планов по ее изменению и увеличения «зеленых» инвестиций. Было также принято решение к 2050 году полностью обнулить выбросы парниковых газов в атмосферу.

    ЕС решил пересмотреть ограничения на госпомощь и ужесточить условия импорта для стран с более слабым контролем выбросов. Если ихколичество не сократить, ученые прогнозируют троекратное увеличение числа стихийных бедствий и наводнений в Европе к концу XXI века.