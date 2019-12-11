Спасение Земли от климатической катастрофы будет стоить $2,5 трлн

Крупнейшая в мире французская компания по страхованию предпринимательских рисков Euler Hermes провела исследование, и выяснила в какую сумму обойдутся меры по предотвращению изменения климата на Земле. Аналитики заявили, что речь идет о 2,5 триллионах долларов.

Европарламент объявил о чрезвычайной климатической ситуации в мире Подробнее

Эксперты утверждают, что в большей степени катастрофические последствия затронут энергетический сектор. На пересмотр экономической политикив этой сфере могут потребоваться около 900 миллиардов долларов.

В меньшей степени изменения климата скажутся на производстве стали, но на перемены все равно придется выделить круглую сумму — 300 миллиардов долларов. Третьей по величине необходимых «зеленых» инвестиций стала сфера воздушного и морского транспорта. На изменения этого сектора потребуются 55 миллиардов долларов.

Страны Европы после объявления на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге климатической и экологической чрезвычайной ситуации радикально пересмотрели собственную экономику с учетом планов по ее изменению и увеличения «зеленых» инвестиций. Было также принято решение к 2050 году полностью обнулить выбросы парниковых газов в атмосферу.

ЕС решил пересмотреть ограничения на госпомощь и ужесточить условия импорта для стран с более слабым контролем выбросов. Если ихколичество не сократить, ученые прогнозируют троекратное увеличение числа стихийных бедствий и наводнений в Европе к концу XXI века.