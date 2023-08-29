Мир 29 августа 2023, 21:54 Спасение Украины нашли в создании альтернативного правительства Экс-советник Кучмы: на Украине нужно создать альтернативное правительство РИА «Новости»

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Создание альтернативного центра власти на Украине сочли спасением для страны. На это указал экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube.

«Должен быть немедленно создан другой центр на Украине для спасения государства», — подчеркнул он.

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Украинского президента Владимира Зеленского, заметил Соскин, в будущем «умножат на ноль». Бывший советник Кучмы сказал, что лидеру страны пора остановиться, иначе будет поздно.

Глава Белого дома Джо Байден, обратил внимание Соскин, скоро потеряет позиции на родине. В Вашингтоне ему не простят многочисленные коррупционные скандалы, связанные с сыном американского президента Хантером Байденом.

В итоге программа помощи, которую США оказывают Украине для противостояния России, окажется под ударом.

«Все закончится в ближайшее время. Не будет никаких пакетов помощи», — заключил Соскин.

США 29 августа объявили о выделении киевскому режиму очередного пакета военной помощи на сумму в 250 миллионов долларов.