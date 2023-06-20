Мир 20 июня 2023, 18:59 Спасение туристов из пропавшего в Атлантике батискафа назвали невозможным Океанолог Мухаметов счел невозможным спасение туристов из пропавшего батискафа в Атлантике РИА «Новости»

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Если пропавший в Атлантическом океане батискаф с туристами не всплывет самостоятельно, то спасти людей будет невозможно. Об этом РИА «Новости» сообщил старший преподаватель географического факультета МГУ имени Ломоносова, океанолог Сергей Мухаметов.

«Подойти к этому району и погрузиться в воду на другом батискафе для спасения — нереально. Если пропавший батискаф не всплывет на поверхность самостоятельно, то спасти людей невозможно», — сказал он.

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Мухаметов объяснил, что глубина является самым сложным фактором в спасательной операции.

«Там же целых 3,5 километра под водой. Думаю, на такой глубине сделать ничего не получится, это еще никому не удавалось», — добавил океанолог.

Батискаф с пятью туристами пропал в водах Атлантического океана при спуске к «Титанику» 19 июня, сообщал RT. Ранее стало известно, что один из них, исследователь Рори Голден, вышел на связь в социальной сети.