Мир 03 января 2024, 10:38 Спасение Панамского канала нашли на облаках Bloomberg: Панамский канал планируют спасти увеличением количества осадков Википедия

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Одним из вариантов борьбы с резким понижением уровня воды в Панамском канале из-за рекордной засухи станет засев облаков с целью увеличения осадков. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По информации источника, реализация этих планов займет очень много времени.

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Уровень воды в канале из-за засухи уже снизился на 1,8 метра, что вынудило власти пойти на сокращение пропускной способности объекта в судоходстве. Раньше канал ежедневно проходили 38 судов, а теперь всего лишь 24.

Представитель администрации канала Эрик Кордоба отметил, что в засушливый сезон для поддержания этой пропускной способности уже приходится сбрасывать в канал воду из озера Алахуэла. Он отметил, что рост трафика возможен лишь в марте, когда начнется сезон дождей.

В декабре своевременная доставка товаров по всему миру через Панамский канал оказалась под угрозой из-за снижения уровня воды.